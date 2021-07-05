В парках и музеях Подмосковья сделали прививки более 1300 человек за день

Более 1300 гостей парков и музеев Московской области сделали прививки от COVID-19 в воскресенье, 4 июля.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Мы развернули пункты в самых проходимых парках Подмосковья, где сделать прививку от COVID-19 можно было без предварительной записи», — заявила глава ведомства, зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Вакцинацию проводили в десяти парках и двух музеях на территории Балашихи, Ногинска, Клина, Химок, Чехова, Коломны, Ленинского и Одинцовского округов.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.