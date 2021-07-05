Беглов рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в городе.

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тыс. прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — цитирует РИА Новости Беглова.

По его словам, «город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов — 134 стационарных и 27 мобильных».

«Ещё раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 млн привитых петербуржцев», — добавил губернатор.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.