В ЯНАО зафиксировали самый крупный за полгода прирост пациентов с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опубликованные данные регионального оперштаба.
Из 92 подтверждённых случаев COVID-19 83 зафиксированы в муниципалитетах, девять — среди вахтовиков на месторождениях и объектах.
В стационарах остаются 442 человека с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них 52 пациента с тяжёлой формой, 15 человек на ИВЛ.
За сутки зарегистрирован один летальный исход, за весь период — 434.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них свыше 712 тыс. завершили цикл вакцинации.