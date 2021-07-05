В ЯНАО зафиксировали самый крупный за полгода прирост пациентов с COVID-19

По состоянию на 5 июля суточный прирост больных коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составил 92 человека. Последний раз подобные показатели фиксировались в январе 2021 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опубликованные данные регионального оперштаба.

Из 92 подтверждённых случаев COVID-19 83 зафиксированы в муниципалитетах, девять — среди вахтовиков на месторождениях и объектах.

В стационарах остаются 442 человека с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них 52 пациента с тяжёлой формой, 15 человек на ИВЛ.

За сутки зарегистрирован один летальный исход, за весь период — 434.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них свыше 712 тыс. завершили цикл вакцинации.