На Ставрополье число привившихся от COVID-19 жителей достигло почти 385 тысяч

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Почти 385 тыс. жителей Ставропольского края вакцинировались от коронавируса.
На Ставрополье число привившихся от COVID-19 жителей достигло почти 385 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Также, как отмечается, суточный прирост числа заболевших в регионе составил 164.

За это же время из медучреждений были выписаны 18 пациентов. Также за сутки зарегистрировали шесть летальных исходов.

«Защиту от инфекции помогает сформировать вакцинация. Около 385 тыс. жителей нашего края уже сделали прививку. Пункты вакцинации продолжают работу», — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее российские вирусологи из МГУ и РАН рассказали URA.RU, что вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.

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