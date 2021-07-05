В Подмосковье назвали число пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова назвала число пациентов с COVID-19 на ИВЛ.

«У нас сейчас на ИВЛ 489 человек. То есть у нас за два дня плюс 30 человек... на аппаратах ИВЛ», — цитирует ТАСС Стригункову.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.