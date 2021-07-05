Власти Ленинградской области запустили ревакцинацию от коронавируса

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Для жителей Ленинградской области, привившихся от коронавирусной инфекции более полугода назад, доступна ревакцинация.
Власти Ленинградской области запустили ревакцинацию от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

«Теперь во всех 109 пунктах вакцинации на территории области жители, привитые более полугода назад, смогут сделать прививку повторно», — говорится в публикации.

Записаться на процедуру можно как через «Госуслуги», так и в поликлинике. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС, проведение тестов на наличие антител не требуется. Ревакцинироваться можно будет любым из трёх препаратов.

В субботу, 3 июля, повторную прививку сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После процедуры в заявлении для прессы он подчеркнул необходимость получить коллективный иммунитет к коронавирусу.

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