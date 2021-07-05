Власти Ленинградской области запустили ревакцинацию от коронавируса

Для жителей Ленинградской области, привившихся от коронавирусной инфекции более полугода назад, доступна ревакцинация.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

«Теперь во всех 109 пунктах вакцинации на территории области жители, привитые более полугода назад, смогут сделать прививку повторно», — говорится в публикации.

Записаться на процедуру можно как через «Госуслуги», так и в поликлинике. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС, проведение тестов на наличие антител не требуется. Ревакцинироваться можно будет любым из трёх препаратов.

В субботу, 3 июля, повторную прививку сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После процедуры в заявлении для прессы он подчеркнул необходимость получить коллективный иммунитет к коронавирусу.