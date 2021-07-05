Зампред ЦБ рассказал об антисептической защите бумажных купюр
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Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».
Так, в банкнотную бумагу на этапе её изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов, уточнил Алексеев.
Новые, модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.
«Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов», — подчеркнул зампред ЦБ.
При этом он добавил, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.