Зампред ЦБ рассказал об антисептической защите бумажных купюр

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Заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев рассказал о технологии изготовления бумажных денег. По его словам, банкноты Банка России сегодня изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы.
Зампред ЦБ рассказал об антисептической защите бумажных купюр
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

Так, в банкнотную бумагу на этапе её изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов, уточнил Алексеев.

Новые, модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.

«Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов», — подчеркнул зампред ЦБ.

При этом он добавил, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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