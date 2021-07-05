Переболевших COVID-19 в России планируют приглашать на обследование

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 планируется направлять персональные приглашения на медосмотр.
Переболевших COVID-19 в России планируют приглашать на обследование
  • © Кирилл Брага

Об этом глава Минздрава заявил в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, переболевших COVID-19 будут приглашать на осмотр, чтобы определить, требуется ли пациенту помощь или госпитализация.

Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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