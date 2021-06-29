Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что ведомство подготовило рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.

«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения — тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы... Мы, с учётом мнения наших учёных, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесённого заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», — сообщил Мурашко.

Он добавил, что «эти рекомендации уже утверждены Министерством здравоохранения и сегодня будут направлены в регионы».

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.