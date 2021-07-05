Мантуров рассказал, появятся ли в России зарубежные вакцины от COVID-19

Для допуска зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок государству необходимо время на их изучение, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведём такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнёры. Мы должны провести соответствующие исследования. Невозможно исследовать все вакцины одновременно. Более того, есть такие факторы, как этапность производства, загрузка мощностей», — пояснил глава ведомства.

По его словам, отечественная компания «Петровакс» готова производить вакцины CanSino — в Минздраве выдали разрешение на клинические испытания. Если они будут успешными, в ведомстве решат вопрос о допуске препарата к применению в России.

Мантуров также сообщил о проекте «Р-Фарм» с компанией AstraZeneca.

«Пока речь именно об экспортных поставках», — отметил он.

При этом за рубежом интересуются российскими препаратами. По словам Мантурова, кроме Венесуэлы, ещё семь стран проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона» у России.