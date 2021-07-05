Мантуров рассказал, появятся ли в России зарубежные вакцины от COVID-19

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Для допуска зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок государству необходимо время на их изучение, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров рассказал, появятся ли в России зарубежные вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведём такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнёры. Мы должны провести соответствующие исследования. Невозможно исследовать все вакцины одновременно. Более того, есть такие факторы, как этапность производства, загрузка мощностей», — пояснил глава ведомства.

По его словам, отечественная компания «Петровакс» готова производить вакцины CanSino — в Минздраве выдали разрешение на клинические испытания. Если они будут успешными, в ведомстве решат вопрос о допуске препарата к применению в России.

Мантуров также сообщил о проекте «Р-Фарм» с компанией AstraZeneca.

«Пока речь именно об экспортных поставках», — отметил он.

При этом за рубежом интересуются российскими препаратами. По словам Мантурова, кроме Венесуэлы, ещё семь стран проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона» у России.

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