В Крыму начались работы по устранению последствий паводка

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Новых подтоплений и схода селевых потоков на юго-западе Крыма нет, ситуация стабилизировалась. В регионе начались работы по устранению последствий паводка, заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
В Крыму начались работы по устранению последствий паводка
  • РИА Новости

«Ночь прошла в более-менее штатном режиме. Были небольшие осадки, но они существенно на текущее состояние дел не повлияли. Начинаем устранять последствия паводка. Уровень воды в реках понижается, ситуация стабилизируется. В течение ближайших суток ожидаются ещё осадки, но мы готовы», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Согласно обновлённым данным, в результате обильных осадков в зоне подтоплений оказались 104 жилых дома, пять из них полностью разрушены стихией.

В воскресенье, 4 июля, власти ввели в Бахчисарайском районе Крыма режим ЧС муниципального масштаба. 

Спасатели начали работы по возведению дамбы возле села Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений.

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