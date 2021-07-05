В Крыму начались работы по устранению последствий паводка

Новых подтоплений и схода селевых потоков на юго-западе Крыма нет, ситуация стабилизировалась. В регионе начались работы по устранению последствий паводка, заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«Ночь прошла в более-менее штатном режиме. Были небольшие осадки, но они существенно на текущее состояние дел не повлияли. Начинаем устранять последствия паводка. Уровень воды в реках понижается, ситуация стабилизируется. В течение ближайших суток ожидаются ещё осадки, но мы готовы», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Согласно обновлённым данным, в результате обильных осадков в зоне подтоплений оказались 104 жилых дома, пять из них полностью разрушены стихией.

В воскресенье, 4 июля, власти ввели в Бахчисарайском районе Крыма режим ЧС муниципального масштаба.

Спасатели начали работы по возведению дамбы возле села Соколиное Бахчисарайского района на юго-западе полуострова, чтобы избежать дальнейших подтоплений.