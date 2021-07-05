Мурашко сообщил о подготовке партии вакцины для иностранных студентов
- РИА Новости
Об этом он сказал во время поездки в Екатеринбург в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета.
«Сейчас подготовлена уже первая партия вакцины, которая будет направляться на вакцинацию иностранных и студентов, и граждан», — цитирует его ТАСС.
Ранее Мурашко заявил, что студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля.
В июне пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.