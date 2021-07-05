Депутат Госдумы предложила вернуться к советской системе регулирования цен

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.
Депутат Госдумы предложила вернуться к советской системе регулирования цен
  • РИА Новости

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а ещё и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — заявила она.

Она считает, что необходимо вернуться к регулированию цен, «когда в советское время цены не росли, а снижались».

Также Ганзя призвала российских предпринимателей «научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты». По её словам, регулирования требуют цены на товары первой необходимости.

Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

Также Линник заявил, что регулирование цен приводит к тому, что производители лишаются мотивации к модернизации своего бизнеса.

Председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить