Депутат Госдумы предложила вернуться к советской системе регулирования цен

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а ещё и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — заявила она.

Она считает, что необходимо вернуться к регулированию цен, «когда в советское время цены не росли, а снижались».

Также Ганзя призвала российских предпринимателей «научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты». По её словам, регулирования требуют цены на товары первой необходимости.

Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

Также Линник заявил, что регулирование цен приводит к тому, что производители лишаются мотивации к модернизации своего бизнеса.

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