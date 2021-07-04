Глава «Мираторга» высказался о заморозке цен на продукты в России

Президент «Мираторга» Виктор Линник заявил о рисках, к которым приводит регулирование цен на продукты.

Как он отметил в интервью РБК, подобные меры стратегически не приносят никакой пользы.

«В данном случае это тактическое решение, [оно] связано с ситуацией по COVID-19, с форс-мажором», — отметил он.

Линник добавил, что регулирование цен приводит к тому, что производители лишаются мотивации к модернизации своего бизнеса.

«А когда вы начинаете жёстко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернёмся в добрые советские времена на уровне «ты мне — я тебе», — отметил он.

Ранее Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.