В Госдуме отреагировали на идею о возможности возмещения расходов россиян на ЖКХ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал заявление члена думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.

«Ничего нового в этой идее не прозвучало. Подобные инициативы ЛДПР выдвигала, в том числе и законопроект вносили. Мы говорили, что надо проверить все тарифы», — заявил он.

При этом депутат добавил, что поддерживает любые меры дополнительной помощи тем, кто нуждается.

«Но не надо забывать, что у нас, например, есть дома, которые стоят в элитных посёлках, большие, с долгами за услуги ЖКХ. Конечно, такие примеры нужно вывести из-под сферы мер социальной поддержки государства. Речь идёт о малоимущих семьях, нуждающихся семьях. Им помогать нужно», — заключил депутат.

Ранее член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.