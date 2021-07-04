Депутат высказался о возможности возмещения расходов россиян на ЖКХ

Короткая ссылка
Член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.
Депутат высказался о возможности возмещения расходов россиян на ЖКХ
  • РИА Новости

«Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тувы — чтобы региональные власти снизили тарифы. Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — сказал депутат URA.RU.

По его словам, если за счёт федерального бюджета «просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы — это будет проще и понятнее».

Ионов добавил, что энергетики «должны будут бюджету обосновать», а не людям, «с которых они собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги».

«А вот правительство будет строго смотреть за этим», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля проведут индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, её размер не будет превышать 3,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить