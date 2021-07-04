Депутат высказался о возможности возмещения расходов россиян на ЖКХ
- РИА Новости
«Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тувы — чтобы региональные власти снизили тарифы. Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — сказал депутат URA.RU.
По его словам, если за счёт федерального бюджета «просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы — это будет проще и понятнее».
Ионов добавил, что энергетики «должны будут бюджету обосновать», а не людям, «с которых они собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги».
«А вот правительство будет строго смотреть за этим», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в России с 1 июля проведут индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, её размер не будет превышать 3,3%.