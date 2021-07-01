В России с 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

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В России с 1июля проведут индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), её размер не будет превышать 3,3%.
В России с 1 июля проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что при расчёте тарифа будет использоваться принцип «инфляция минус», который позволяет не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.

«Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — добавили в ФАС.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв прокомментировал ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в регионах.

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