В ФАС прокомментировали ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в регионах

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв прокомментировал ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в регионах.

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что распоряжением правительства ежегодно для каждого субъекта утверждаются индексы изменения платы граждан, а главы регионов определяют предельные индексы для муниципалитетов.

«Благодаря жёсткой позиции ФАС о строгом соблюдении предельных индексов отклонение регионов от установленных ограничений возможно лишь в одном случае — если это необходимо для привлечения инвестиций в отрасль и развития коммунальной инфраструктуры», — сказал Королёв.

В 2020 году число муниципалитетов, где были установлены индексы с превышением, сократилось на 92% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-м — ещё на 23% по сравнению с 2020-м.

«Отмечу, что до введения этого механизма с 2015 по 2019 год главы регионов установили предельные индексы с превышением в 4650 муниципалитетах, а размер самих предельных индексов достигал величины 209%. И это, конечно, напрямую сказывалось на величине платежа граждан», — добавил Королёв.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.