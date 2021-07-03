В районах Кабардино-Балкарии сняли режим КТО
- © НАК РФ
«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о снятии режима контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее режим КТО ввели на территории городского округа Нальчика и в Баксане и Баксанском районе Кабардино-Балкарии.
Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в результате операции ликвидированы пять бандитов, планировавших совершить террористические преступления.