В районах Кабардино-Балкарии сняли режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО), введённый ранее в ряде районов Кабардино-Балкарии, отменён. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о снятии режима контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее режим КТО ввели на территории городского округа Нальчика и в Баксане и Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в результате операции ликвидированы пять бандитов, планировавших совершить террористические преступления.