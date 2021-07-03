В ряде районов Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории городского округа Нальчика и ряда других районов, сообщает оперативный штаб Кабардино-Балкарии.

«Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова», — передаёт ТАСС сообщение штаба.

Режим КТО вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный — Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксанёнок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Отмечается, что соответствующее решение было принято начальником УФСБ России по КБР генерал-майором С.В. Ворониным.

Ранее в Казани в районе школы из-за стрельбы был введён режим контртеррористической операции.

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