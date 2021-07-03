В Кабардино-Балкарии ликвидированы пятеро бандитов
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Операция прошла в пригороде Нальчика, пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет, добавили в НАК.
Как уточнили в ведомстве, бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие, однако злоумышленники открыли стрельбу.
«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — говорится в сообщении НАК, поступившем в распоряжение RT.
Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и ряда других районов.