В Кабардино-Балкарии ликвидированы пятеро бандитов

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В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии ликвидированы пять бандитов, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Боевики намеревались совершить террористические преступления, добавили там.
В Кабардино-Балкарии ликвидированы пятеро бандитов
  • © РИА Новости

Операция прошла в пригороде Нальчика, пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет, добавили в НАК.

Как уточнили в ведомстве, бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие, однако злоумышленники открыли стрельбу.

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — говорится в сообщении НАК, поступившем в распоряжение RT.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и ряда других районов.

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