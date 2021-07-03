В Кабардино-Балкарии ликвидированы пятеро бандитов

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии ликвидированы пять бандитов, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Боевики намеревались совершить террористические преступления, добавили там.

Операция прошла в пригороде Нальчика, пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет, добавили в НАК.

Как уточнили в ведомстве, бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им было предложено сложить оружие, однако злоумышленники открыли стрельбу.

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — говорится в сообщении НАК, поступившем в распоряжение RT.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и ряда других районов.