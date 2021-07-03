В Тамбовской области в результате ДТП погиб ребёнок
«По оперативной информации, есть семь пострадавших и один погибший», — говорится в сообщении МЧС.
Инцидент случился на 452-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий».
Отмечается, что в результате аварии произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, из-за чего обе машины опрокинулись в кювет. Впоследствии один автомобиль загорелся.
Ранее во Владивостоке в результате ДТП погиб один человек.
В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП.