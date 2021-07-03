В Тамбовской области в результате ДТП погиб ребёнок

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В населённом пункте Марьевка Тамбовской области в результате автомобильной аварии скончался ребёнок, ещё семь человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«По оперативной информации, есть семь пострадавших и один погибший», — говорится в сообщении МЧС.

Инцидент случился на 452-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий».

Отмечается, что в результате аварии произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, из-за чего обе машины опрокинулись в кювет. Впоследствии один автомобиль загорелся.

Ранее во Владивостоке в результате ДТП погиб один человек.

В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП.

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