В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП

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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек.
В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления, руководство и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС», — сообщили в СК

Ранее в ГИБДД сообщили, что шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» в Башкирии. Один из автомобилей в результате столкновения загорелся.

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