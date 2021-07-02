В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП
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Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления, руководство и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС», — сообщили в СК
Ранее в ГИБДД сообщили, что шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» в Башкирии. Один из автомобилей в результате столкновения загорелся.