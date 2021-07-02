Шесть человек погибли в результате ДТП в Башкирии
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«По предварительным данным, на 1 284-м км автодороги М-7 «Волга» у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную «Ладу Ларгус», — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД.
В результате легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с «Нивой», которая ехала во встречном направлении.
Погибли водитель и пять пассажиров «Лады Ларгус».
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