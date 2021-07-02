Шесть человек погибли в результате ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» в Башкирии. Один из автомобилей в результате столкновения загорелся.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД. «По предварительным данным, на 1 284-м км автодороги М-7 «Волга» у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную «Ладу Ларгус», — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД. В результате легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с «Нивой», которая ехала во встречном направлении. Погибли водитель и пять пассажиров «Лады Ларгус». Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News перечислил популярные ошибки, которые совершают автовладельцы в летний сезон.