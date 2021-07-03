Во Владивостоке в результате ДТП погиб человек
- РИА Новости
По данным службы, авария случилась из-за того, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и на полном ходу совершил столкновение с ним.
В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей погибла на месте аварии от полученных травм.
Кроме того, ранения получили ещё пять человек: водители обоих автомобилей и три пассажира.
Отмечается, что водитель, нарушивший дистанцию, отказался от прохождения медосвидетельствования.
По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.
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