Во Владивостоке в результате ДТП погиб человек

В результате автомобильной аварии во Владивостоке скончался один человек и ещё пять пострадали, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

По данным службы, авария случилась из-за того, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и на полном ходу совершил столкновение с ним.

В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей погибла на месте аварии от полученных травм.

Кроме того, ранения получили ещё пять человек: водители обоих автомобилей и три пассажира.

Отмечается, что водитель, нарушивший дистанцию, отказался от прохождения медосвидетельствования.

По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП.

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