В Ростовской области в результате ДТП погибли четверо взрослых и ребёнок

В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с «газелью». Жертвами аварии стали четверо взрослых и ребёнок.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные управления ГИБДД по региону.

Трагедия произошла в Сальском районе.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД во время обгона на 181-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское и врезался в «газель».

В результате погибли все участники аварии: сам водитель, его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырёхлетняя девочка, а также водитель газели с пассажиром — мужчиной 1963 года рождения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае в результате столкновения автомобиля Toyota и машины скорой помощи погиб фельдшер.