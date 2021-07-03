В МЧС заявили, что не будут эвакуировать жителей Ижевска из-за выброса хлора

В Ижевске не зафиксировано превышения предельных допустимых значений концентрации вредных веществ, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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«Эвакуация не требуется», — сообщили в службе, отметив грамотные и оперативные действия РСЧС и МЧС, благодаря которым удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия. Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора. 2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. Прокуратура Удмуртии уже организовала проверку в связи инцидентом.