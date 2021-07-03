В МЧС заявили, что не будут эвакуировать жителей Ижевска из-за выброса хлора
- © 18.mchs.gov.ru
«Эвакуация не требуется», — сообщили в службе, отметив грамотные и оперативные действия РСЧС и МЧС, благодаря которым удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия.
Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.
2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов.
Прокуратура Удмуртии уже организовала проверку в связи инцидентом.