В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба

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В Санкт-Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба. Встреча была посвящена обсуждению механизмов взаимодействия между организациями, которые оказывают помощь во время пандемии.
В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости».

Участниками дискуссии стали «Волонтёры Победы», МГЕР, ОНФ, «Волонтёры-медики».

Среди инициатив — содействие бригадам скорой помощи и врачам, которые приезжают к пациентам на дом, а также доставка продуктов и лекарств для медиков, работа в регистратурах поликлиник, помощь в термометрии на входах.

Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.

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