В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба

В Санкт-Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба. Встреча была посвящена обсуждению механизмов взаимодействия между организациями, которые оказывают помощь во время пандемии.

Reuters

Об этом сообщают «Невские новости». Участниками дискуссии стали «Волонтёры Победы», МГЕР, ОНФ, «Волонтёры-медики». Среди инициатив — содействие бригадам скорой помощи и врачам, которые приезжают к пациентам на дом, а также доставка продуктов и лекарств для медиков, работа в регистратурах поликлиник, помощь в термометрии на входах. Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.