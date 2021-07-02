В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости».
Участниками дискуссии стали «Волонтёры Победы», МГЕР, ОНФ, «Волонтёры-медики».
Среди инициатив — содействие бригадам скорой помощи и врачам, которые приезжают к пациентам на дом, а также доставка продуктов и лекарств для медиков, работа в регистратурах поликлиник, помощь в термометрии на входах.
Ранее сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева в беседе со «Взглядом» прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.