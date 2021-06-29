В ОНФ прокомментировали создание единого штаба волонтёрских организаций

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Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева прокомментировала создание единого штаба волонтёрских организаций.
В ОНФ прокомментировали создание единого штаба волонтёрских организаций
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» она заявила, что это позволит оказывать помощь более эффективно.

Как отметила Цунаева, у общественников свои источники информации, у партии «Единая Россия» — свои.

«Важно, чтобы они объединились и та помощь, которая направляется со стороны благотворителей, со стороны общества, шла именно туда, где она действительно нужна», — сказала она.

Ранее в «Единой России» сообщили о создании единого волонтёрского штаба на базе уже существующих добровольческих организаций. В него вошли активисты партии, ОНФ, акции #МыВместе, движений «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики».

Как передавал kp.ru, Молодёжный волонтёрский центр открылся в Москве.

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