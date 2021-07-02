Опрос: большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом

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Большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом.
Опрос: большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на службу исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Только 16% респондентов, работающих в разных компаниях, заявили, что их работодатели намерены организовать летний корпоратив.

Из тех, кто планирует такое мероприятие, 38% проведут его в формате похода или пикника. Ещё 37% отправятся на базы отдыха или в загородные отели.

«Среди прочих мест чаще всего рассматриваются речные прогулки на корабле, яхте, теплоходе», — рассказали в hh.ru.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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