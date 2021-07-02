Постановление об ограничениях из-за COVID-19 на Кубани скорректируют

Постановление властей Краснодарского края о правилах допуска отдыхающих в гостиницы региона на фоне пандемии будет скорректировано. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретён в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано», — цитирует её РИА Новости

По её словам, начиная с 1 августа граждане могут приезжать на Кубань, имея при себе сертификат вакцинированного.

«В случае, если есть отвод от вакцинации, — ПЦР-тест, действительный 72 часа», — сказала Голикова.

По её словам, власти Кубани предоставят возможность невакцинированным россиянам по месту отдыха вакцинироваться в течение трёх дней с момента прибытия на территорию края.

24 июня власти Краснодарского края постановили, что с 1 июля отели Кубани начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При этом власти региона планировали с 1 августа принимать отдыхающих только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

2 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил, что при заселении в гостиницы и отели региона отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус не потребуются на детей в возрасте до 14 лет.