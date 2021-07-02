На Кубани изменили правила допуска детей в гостиницы на фоне пандемии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил, что при заселении в гостиницы и отели региона отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус не потребуются на детей в возрасте до 14 лет.

Об этом говорится в опубликованном постановлении.

«Внести <…> изменение, заменив слова «до 6 лет» словами «до 14 лет», — цитирует документ ТАСС.

Ранее в документе говорилось, что отрицательные тесты на COVID-19 не понадобится предъявлять на детей в возрасте до шести лет.

Власти Краснодарского края отмечали, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Позднее губернатор региона заявил, что отмена бронирований на курортах Краснодарского края после введения новых требований не превышает 10%.