В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах

На территории Крыма с 1 июля снят запрет на купание на 24 пляжах, однако ещё 50 остаются закрытыми.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«...сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах: «Дача Тессели», «Парк Форс», «Зелёный», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта — 1», «Тихая бухта — 2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка», — говорится в заявлении ведомства.

С учётом неблагоприятной погоды, которая ранее стала причиной подтоплений в регионе, Роспотребнадзор продолжает осуществлять круглосуточный мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Ещё 50 пляжей остаются недоступными для туристов.

В четверг, 1 июля, глава ялтинской администрации Янина Павленко рассказала о планах по открытию пляжей на территории полуострова, доступ к которым был запрещён из-за последствий непогоды. Некоторые пляжи Ялты оказались сильно повреждены в результате ливней, и им нужна подсыпка.