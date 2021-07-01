В Ялте рассказали о планах по открытию пляжей
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Facebook.
«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», — ответила Павленко на вопрос граждан.
Ранее сообщалось, что пляжи Ялты оказались сильно повреждены в результате ливней и им нужна подсыпка.
Павленко заявляла, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».