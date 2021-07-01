В Ялте рассказали о планах по открытию пляжей

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Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что с завтрашнего дня городские власти планируют открыть часть пляжей, закрытых для купания из-за последствий непогоды.
В Ялте рассказали о планах по открытию пляжей
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Facebook.

«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», — ответила Павленко на вопрос граждан.

Ранее сообщалось, что пляжи Ялты оказались сильно повреждены в результате ливней и им нужна подсыпка.

Павленко заявляла, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».

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