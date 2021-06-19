В Крыму рассказали о размытии ялтинских пляжей

Пляжи Ялты оказались сильно повреждены в результате ливней, им нужна подсыпка, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«В результате разгула стихии сильно повреждены пляжи Ялты», — цитирует РИА Новости Черняка.

Он отметил, что после проведения первоочередных работ по жизнеобеспечению города будут приниматься решения по восстановлению пляжей.

По его словам, уже начаты переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей.

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко ранее обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову с просьбой оказать городу помощь техникой и людьми.