В Ставропольском крае рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае в настоящее время занято 66% мест в ковидных госпиталях, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Для заболевших подготовлено 2150 мест. Глава региона выразил надежду, что увеличивать коечный фонд не потребуется.

«Но мы к этому готовы. Чтобы вопрос об этих койках ушёл из повестки насовсем, необходимо избавиться от пандемии», — сказал Владимиров.

По его словам, решить вопрос поможет вакцинация.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.