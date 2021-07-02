В Ставропольском крае рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Для заболевших подготовлено 2150 мест. Глава региона выразил надежду, что увеличивать коечный фонд не потребуется.
«Но мы к этому готовы. Чтобы вопрос об этих койках ушёл из повестки насовсем, необходимо избавиться от пандемии», — сказал Владимиров.
По его словам, решить вопрос поможет вакцинация.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.