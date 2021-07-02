Темпы вакцинации от COVID-19 в Сочи выросли в 4,5 раза

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RT
Темпы вакцинации от COVID-19 в Сочи увеличились в 4,5 раза за последнюю неделю, заявили в пресс-службе городской администрации.
Темпы вакцинации от COVID-19 в Сочи выросли в 4,5 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил начальник отдела координации медицинской помощи Александр Лебедев, за минувшие сутки на курорте прививку сделали 4510 человек.

Удельный темп вакцинации в Сочи — 930 человек на 100 тыс. жителей.

«На сегодняшний день в городе Сочи работают 30 пунктов вакцинации. Вчера был открыт новый прививочный пункт на территории международного аэропорта Сочи», — отметил, со своей стороны, мэр Алексей Копайгородский.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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