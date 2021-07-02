В Севастополе развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19

В Севастополе развернули дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт городского правительства.

«В здании хирургического стационара развёрнуто 225 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе пансионата «Изумруд» работают 114 коек, здесь находятся пациенты в состоянии лёгкой и средней степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Соматический корпус в Балаклаве принимает в основном тяжёлых пациентов с сопутствующими патологиями хирургического профиля.

В настоящее время в коечном фонде 841 место.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.