В Севастополе развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19

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В Севастополе развернули дополнительные места для пациентов с коронавирусом.
В Севастополе развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт городского правительства.

«В здании хирургического стационара развёрнуто 225 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе пансионата «Изумруд» работают 114 коек, здесь находятся пациенты в состоянии лёгкой и средней степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Соматический корпус в Балаклаве принимает в основном тяжёлых пациентов с сопутствующими патологиями хирургического профиля.

В настоящее время в коечном фонде 841 место.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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