В Подмосковье 15 учителям вручили сертификаты на социальную ипотеку

В Минобразования Московской области сообщили, что ещё 15 учителей региона получили сертификаты на социальную ипотеку.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего по программе в этом году сертификаты получат 110 педагогических работников: воспитателей, учителей и молодых педагогов», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Программа «Социальная ипотека» работает с 2016 года — тогда её запустили по решению Андрея Воробьёва. За этот период сертификаты выдали более чем 300 педагогам, передаёт телеканал «360».

«Заявленные воспитатели уже получили свои сертификаты. До конца лета встретимся также со всеми учителями и молодыми педагогами, ставшими участниками программы», — отметила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.