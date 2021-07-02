Путин подписал закон о создании единой системы учёта рекламы в интернете

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создана единая информационная система учёта рекламы в интернете.
Путин подписал закон о создании единой системы учёта рекламы в интернете
  • kremlin.ru

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Система призвана обеспечить автоматизацию сбора и обработки информации о рекламе, размещаемой в интернете, а также учёт, хранение и доступ к этим данным. Соответствующими полномочиями предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор.

Какие именно сведения будут включаться в систему, будет определять правительство, однако по закону обязанность по размещению сведений о рекламе не распространяется на операторов социальной рекламы. Отбирать операторов рекламных данных будет специальная комиссия, созданная Роскомнадзором.

Ранее глава Института социсследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой о приравнивании букмекерских контор к казино и ограничении права данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме. 

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