В Совфеде поддержали решение о единовременной выплате семьям с детьми

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми.

«Президент держит своё слово. Он об этом объявил и в послании и потом в последующих выступлениях на других форумах, в том числе на Петербургском. Для того, чтобы эти процедуры успели помочь ребятишкам именно к школьному 1-му сентября, президент решил сделать это в форме указа. Потому что сейчас законом мы бы уже не успевали это сделать. А указ — это форма прямого действия, поэтому все принимают к исполнению», — сказал Рязанский.

Он отметил, что данная инициатива «очень важна для подготовки ребят к школе».

«К тому же единовременные выплаты охватывают целый семейный социум. В том числе семьи с ребятами-инвалидами. Так что это очень доброе и полезное решение, особенно в данный период времени», — заключил сенатор.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми.