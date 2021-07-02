В Совфеде поддержали решение о единовременной выплате семьям с детьми
- РИА Новости
«Президент держит своё слово. Он об этом объявил и в послании и потом в последующих выступлениях на других форумах, в том числе на Петербургском. Для того, чтобы эти процедуры успели помочь ребятишкам именно к школьному 1-му сентября, президент решил сделать это в форме указа. Потому что сейчас законом мы бы уже не успевали это сделать. А указ — это форма прямого действия, поэтому все принимают к исполнению», — сказал Рязанский.
Он отметил, что данная инициатива «очень важна для подготовки ребят к школе».
«К тому же единовременные выплаты охватывают целый семейный социум. В том числе семьи с ребятами-инвалидами. Так что это очень доброе и полезное решение, особенно в данный период времени», — заключил сенатор.
Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми.