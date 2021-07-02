В Госдуме поддержали решение о единовременной выплате семьям с детьми

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Берёзин в беседе с RT поддержал решение о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми.
В Госдуме поддержали решение о единовременной выплате семьям с детьми
  • РИА Новости

«Естественно, мы поддерживаем данную инициативу... Это очень важно... Такая поддержка очень важна нашим гражданам, и мы должны её всецело оказывать. Потому что нагрузка сейчас очень большая», ­— сказал депутат.

Он отметил, что сейчас «собрать первоклассника» очень дорого.

«Те же самые рабочие тетради, набор по русскому, литературе, математике и т.д. — в сумме доходят до 3000—4000 рублей. И это я не беру ещё, что школьнику нужно купить форму, ранец и школьные принадлежности», — добавил Берёзин.

По его словам, очень важно, чтобы «деньги обязательно дошли до всех».

«Чтобы те, кто будет работать в рамках этой программы со стороны госорганов, не принимали никаких мер по дополнительным запросам каких-то бумажек и не уходили в бюрократию. Есть указ президента, и он должен исполняться», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми. 

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