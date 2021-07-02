Собянин выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью на 87-м году жизни народного артиста СССР художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн»
  • © РИА Новости

«Ушёл из жизни прекрасный актёр, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра «Ромэн», — говорится в телеграмме на сайте столичного мэра.

Собянин добавил, что лирические образы Сличенко вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить