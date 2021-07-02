Собянин выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ромэн»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью на 87-м году жизни народного артиста СССР художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко.

«Ушёл из жизни прекрасный актёр, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра «Ромэн», — говорится в телеграмме на сайте столичного мэра.

Собянин добавил, что лирические образы Сличенко вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.