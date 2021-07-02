Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Народный артист СССР художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте театра.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко», — говорится в сообщении.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Сличенко родился в Белгороде. В 1951 году его приняли в цыганский театр «Ромэн» в Москве, худруком которого впоследствии он стал.

На его счету десятки ролей в театре и кино. В частности, он играл в таких кинокартинах, как «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье», «Военно-полевой романс».

В интервью RT в январе 2021 года актёр рассказал о своих первых шагах на актёрском поприще, а также поделился воспоминаниями о военном времени и супружеской жизни с актрисой Тамиллой Агамировой.