Попова призвала привиться от COVID-19, чтобы избежать появления новых штаммов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса, так как это помогает избежать появления и распространения новых штаммов COVID-19.
Попова призвала привиться от COVID-19, чтобы избежать появления новых штаммов
  • РИА Новости

«На сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего, но вместе с тем всё равно это тот же самый вирус... Сегодня нужно привиться. Почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать. Наша основная задача — остановить его распространение, поэтому привиться нужно сегодня», — приводит ТАСС её слова.

Также Попова заявила, что подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается в десяти российских регионах.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что низкие темпы вакцинации российского населения могут привести к сильным мутациям коронавирусной инфекции.

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