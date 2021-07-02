Попова: в десяти регионах России наблюдается подъём заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается в десяти российских регионах.

«У нас сейчас очередной подъём, но у нас в подъёме сегодня десять регионов, а остальные у нас — есть динамика, но она совсем другого рода», — приводит ТАСС её слова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

Попова отметила, что больше половины российских регионов вовремя принимают меры против распространения COVID-19 и проводят быструю вакцинацию от инфекции.

Ранее Попова на заседании координационного совета назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в России крайне напряжённой.