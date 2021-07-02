«Ъ»: в России суд впервые забрал единственное жильё у гражданина-банкрота

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В России судом впервые изъято единственное жильё у гражданина, признанного банкротом.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

У жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, который задолжал кредиторам 21,4 млн рублей, изъяли пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м². Впоследствии её продали на торгах за 8,25 млн рублей.

В 2018 году, когда Поторочина признали банкротом, суд изъял его квартиру из конкурсной массы, потому что она была его единственным жильём.

Спустя год спор должника и кредиторов отправили на новое рассмотрение, в ходе которого кредиторы предложили заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 м².

Суд посчитал, что данная недвижимость «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека», так как должник холост и не имеет иждивенцев. Попытки мужчины оспорить решение суда оказались безуспешны, и в июне 2021 года квартира была реализована на торгах.

Отмечается, что такой случай может стать прецедентом для рассмотрения похожих дел по причине того, что в российской судебной практике есть запрос на взыскание элитного жилья банкротов.

Ранее в материале RT сообщалось, что прокуратура защитила жилищные права сироты из Петрозаводска в суде.

В июне сообщалось, что у московской семьи, шестой год пытающейся доказать незаконность продажи половины квартиры постороннему человеку, разгромили жильё. 

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