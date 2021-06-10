«Сняли входную дверь с петель»: героям материала RT о спорной недвижимости разгромили квартиру

У семьи Родионовых из Москвы, шестой год пытающихся доказать незаконность продажи половины квартиры постороннему человеку, разгромили жильё. Как сообщила RT Виктория Родионова, собственница второй доли помещения, группа мужчин сделала квартиру непригодной для жизни. По её словам, новый владелец доли квартиры делает всё, чтобы создать невыносимые условия и вынудить Родионовых либо продать свою часть недвижимости, либо выкупить его часть по завышенной цене. Собственник половины спорной квартиры, в свою очередь, утверждает, что данная недвижимость приобретена законно, а Родионовы нарушают его права, не пуская в помещение.

Герои публикации RT снова столкнулись с противодействием со стороны собственника половины квартиры. Напомним, после смерти отца семейства Родионовых половина квартиры отошла его дочери Виктории, а вторая половина — его матери, которая, по словам родственников, не уведомив их, перепродала свою долю Артуру Ануфриеву.

Как рассказала Виктория Родионова, 3 июня к ним домой пришёл Ануфриев вместе со своими друзьями. По словам Виктории, мужчины устроили в жилище погром, сделав его полностью непригодным для проживания: ободрали кафель в ванной и сорвали раковину, переломали мебель. В прошлый раз, напомнила она, сосед срезал замок на входной двери, проник в квартиру и перенёс все вещи и мебель из двух комнат в третью.

Произошедшее 3 июня зафиксировала камера наблюдения, установленная Родионовыми (запись есть в распоряжении RT). «Снесли все межкомнатные двери, разбили ванную, кухню, сняли входную дверь с петель», — перечисляет повреждения, нанесённые жилищу, Владимир Родионов, брат Виктории.

На записи с камеры видно, как Ануфриев и его сообщник Дмитрий Булыгин — по данным СМИ, фигурант нескольких историй рейдерского захвата квартир — заходят к Родионовым домой.

Затем приходят рабочие, которым Ануфриев даёт команду «ломать всё на хрен». Мужчины срывают и выносят из квартиры двери, мебель, сантехнику. Ануфриев при этом в нецензурной форме говорит, чтобы те не волновались за грязь и мусор.

Вечером того же дня в спорную квартиру приехала съёмочная группа телеканала «Россия 1». Их, по словам Родионовых, встретили находившиеся на месте Ануфриев и Булыгин. Последний напал на журналистов, избил корреспондента Анастасию Полукееву, оператора и звукоинженера, повредил технику.

Журналистку и её коллег били, поливали водой и бросали в них бутылки, угрожали их жизни и здоровью, а в какой-то момент заперли в межквартирном тамбуре и не выпускали оттуда, рассказала RT Анастасия Полукеева.

«Мы все трое написали заявления в полицию о побоях, угрозах, насильственном удержании и воспрепятствовании журналистской деятельности. Также заявление подал и наш телеканал», — продолжает она. Сюжет о нападении вышел в программе вечерних новостей телеканала.

После погрома Родионовы вызвали оценщика, чтобы посчитать нанесённый их имуществу ущерб, и подали заявление в полицию. В настоящий момент прокуратура города Москвы проводит проверку, говорится на сайте ведомства.

Как ранее писал RT, семья Родионовых шестой год подвергается атакам со стороны Артура Ануфриева и его сообщников. Тот в 2015 году купил половину трёхкомнатной квартиры семьи у бабушки Виктории. О продаже ни Виктория, ни остальные члены семьи, по их словам, не знали.

Как говорят Родионовы, с тех пор Ануфриев и его помощники постоянно вторгаются в квартиру, срезают замки и спиливают дверь, портят имущество, хамят и угрожают им, приводят незнакомых людей и применяют физическую силу к Виктории и её родным.

«Нам создают невыносимые условия жизни, чтобы принудить либо к продаже всей квартиры целиком на невыгодных условиях, либо к выкупу доли Ануфриева за цену в два-три раза выше рыночной», — рассказывает Виктория.

По её словам, о продаже доли постороннему человеку ни она, ни её родные не знали. Мать несовершеннолетней на тот момент Виктории пыталась оспорить сделку в суде, но не получилось: суд счёл, что Родионовых якобы проинформировали о предстоящей продаже посредством телеграммы. При этом сам Ануфриев заявлял RT, что купил долю в квартире законно и это Родионовы нарушают его права, не давая пользоваться недвижимостью.

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Родионовы говорят, что неоднократно обращались в полицию, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по статьям за самоуправство, мошенничество, принуждение к сделке и незаконное проникновение в жилище.

Юрист Олег Новиков объясняет: «Если человек приобрёл право собственности, зная, что там живут люди, и, не получив от них согласия на проживание, не имея на руках судебного решения (и даже если бы имел, исполнять это решение должны приставы), вламывается в квартиру, то в любом случае образуется состав преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ».

Судебного решения, которое бы позволило ему вселиться к Родионовым, у Артура Ануфриева нет, порядок пользования квартирой также не определён, но бездействие правоохранителей в таких случаях весьма распространено, объясняет Новиков.

«Сотрудники полиции при вызове зачастую не готовы к той ситуации, с которой сталкиваются. Получается некий правовой тупик: есть два собственника и один на другого жалуется. Суды зачастую тоже говорят, что раз это собственник, то имеет право на проживание. Но при этом не учитываются никакие жилищные нормы, могут по нескольку человек в одну комнату вселить», — резюмировал юрист.