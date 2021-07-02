В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал принятый на Украине закон о коренных народах.
В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
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«Одобрив этот ... законодательный акт, украинские депутаты одним махом нарушили целый ряд своих международных обязательств», — написал в своём Telegram-канале Слуцкий.

К числу нарушенных обязательств он отнёс: Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Он также отметил несгибаемое продвижение украинскими властями националистических идей.

Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины».

Как сообщает «Известия», делегация России заявила в ПАСЕ протест из-за закона Украины о коренных народах.

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