В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
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«Одобрив этот ... законодательный акт, украинские депутаты одним махом нарушили целый ряд своих международных обязательств», — написал в своём Telegram-канале Слуцкий.
К числу нарушенных обязательств он отнёс: Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Он также отметил несгибаемое продвижение украинскими властями националистических идей.
Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины».
Как сообщает «Известия», делегация России заявила в ПАСЕ протест из-за закона Украины о коренных народах.