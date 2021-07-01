Юрист прокомментировал закон об усилении ответственности за пьяную езду

Глава AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

В беседе с газетой «Известия» юрист заявил, что управление машиной в нетрезвом состоянии подвергает угрозе всех участников движения.

«Судебная практика показывает, что количество лиц, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, увеличивается. Полагаю, что связано это с тем, что, несмотря на санкцию статьи 264.1 УК России, предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет, фактически в большинстве случаев нарушители наказываются лишь штрафом», — сказал Гавришев.

Как считает юрист, ужесточение наказания приведёт к тому, что новая судебная практика позволит сократить число случаев, когда за рулём оказываются нетрезвые водители.

Ранее Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.